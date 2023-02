Salernitana, il ds De Sanctis: «Sousa profilo internazionale»

Paulo Sousa è a Salerno, per la precisione al Mary Rosy, ma per l'annuncio ufficiale la Salernitana deve prima chiudere il rapporto con Davide Nicola.

«Sousa è un profilo internazionale, ha grande esperienza e conoscenza del calcio, la speranza è che ci aiuti fin da subito. Ha voluto fortemente venire a Salerno», ha detto quest'oggi il diesse Morgan De Sanctis ai microfoni della stampa all'esterno del centro sportivo granata.

«Dobbiamo ripartire dal fatto che ultimamente non siamo stati performanti sia in espressione di gioco che nei risultati - ha aggiunto - Dobbiamo riflettere e dobbiamo migliorare il trend, abbiamo 21 punti ma il vantaggio si sta assottigliando. Ci sarà anche un momento opportuno per parlare della situazione Nicola, non parlo spesso perché ora non c’è bisogno di parole, bensì di fatti. Parlare crea solo disaffezione nei tifosi. Nell’ultima parte di stagione non abbiamo fatto un buon lavoro, ringrazio Nicola per i punti accumulati che non sono pochi, però ora guardiamo avanti. Mercato degli svincolati? La lista over offre possibilità, tutto quello che si potrebbe muovere però non ha i paradigmi del colpo da non perdere».