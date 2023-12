Salernitana, quanti gol subiti in avvio e chiusura di partita

Non solo la peggior difesa del campionato con 28 gol subiti in quattordici giornate, questo perché in casa Salernitana il problema difensivo ha radici ancor più profonde. Fino a oggi, infatti, la squadra di Inzaghi ha subito tante, troppe, reti soprattutto nei minuti iniziali e nei minuti finali di una partita che hanno condizionato e non poco il risultato al triplice fischio. Sono 6 quelli incassati nei primi quindici minuti di una gara, addirittura nove quelli invece incassati negli ultimi quindici minuti. Un trend che ha obbligato i granata a rinunciare a due punti all'Olimpico contro la Roma, ad alzare bandiera bianca a Lecce, Monza, Firenze ed anche contro il Torino e il Napoli all'Arechi, nonché a condizionare la sfida casalinga contro il Frosinone.