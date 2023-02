Salernitana, ufficiale il cambio alla guida tecnica: Paulo Sousa al posto di Nicola

Davide Nicola esonerato e Paulo Sousa scelto come suo sostituto, ora c’è anche l’ufficialità da parte della Salernitana. Un'ufficialità arrivata al termine di due lunghe e intense giornate.

Dopo aver messo la firma sul contratto, accordo fino a fine stagione con opzione per un rinnovo biennale, il tecnico portoghese ha diretto quest’oggi al Mary Rosy il primo allenamento alla guida dei granata. Il primo dell'era post Nicola.

All'ormai ex tecnico, uno dei grandi artefici della salvezza conquistata nella scorsa stagione, la Salernitana ha rivolto il seguente messaggio di saluto sui propri canali ufficiali: «L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Davide Nicola. Nel ringraziarlo per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera».