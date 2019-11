Buone notizie per Fabio Caserta e la Juve Stabia. Infermeria svuotata in vista del derby di sabato prossimo (15.00) al Romeo Menti con la Salernitana. Il tecnico recupera si Fazio che Forte, e per l’occasione rispolvera anche Mallamo, fresco degli impegni in Nazionale Under 20.

“Una gara difficile – ha detto in questi giorni Ciro Ferrara, secondo del tecnico stabiese, già capitano dei granata agli inizi degli anni ’90 -, contro un’ottima squadra con un grande allenatore. La Juve Stabia sa bene di non poter fallire l’appuntamento, siamo pronti, sarà un grande derby, come quello con il Benevento di dieci giorni fa. La squadra sta bene, siamo in crescita, abbiamo ormai pagato lo scotto del noviziato e siamo maturi per la serie B”.

