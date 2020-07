Nel finale, i calciatori Canotto e Coppolaro sono stati espulsi e, rientrando nel tunnel degli spogliatoi, hanno continuato ad insultarsi. In quel frangente - hanno ricostruito dagli agenti del commissariato di polizia di Castellammare di Stabia - è spuntato Pasquale D'Inverno, tesserato della Juve Stabia, che ha sferrato un pugno a Coppolaro ed ha spintonato i poliziotti intervenuti per calmarlo. Per D'Inverno è scattata la denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. I poliziotti hanno identificato tutti i partecipanti al principio di rissa.

Ultimo aggiornamento: 23:50

Castellammare. Nel convulso post partita tra Juve Stabia e Virtus Entella, gara di serie B, un membro dello staff tecnico della società stabiese è stato denunciato a piede libero.