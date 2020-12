La beffa arriva allo scadere. La Ternana conserva l’imbattibilità e la testa della classifica del girone C di Lega Pro, conquistando la vittoria al Partenio-Lombardi. L’Avellino cade in casa dopo aver accarezzato il pareggio per buona parte della gara. Il match finisce 2-1 con il gol degli avversari segnato al novantesimo. Una partita equilibrata, dall’inizio alle fine, anche se i lupi hanno avuto difficoltà a concretizzare in rete. Bene la difesa. Dopo il vantaggio della Ternana al nono minuto con Vantaggiato, arriva il gol di Salvatore Aloi al trentottesimo che porta i conti in pari. Quando sembrava archiviato il pareggio, la rete degli ospiti firmata da Laverone che ha fatto svanire il punto in classifica. Mercoledì Avellino di nuovo in campo contro il Monopoli.

