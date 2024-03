Avellino-Brindisi 2-0, doppietta di Patierno che fa felice Pazienza

Due gol di Patierno, uno per tempo, stendono il Brindisi. L'Avellino vince 2-0 contro i pugliesi sul tappeto verde del Partenio-Lombardi. Alla vigilia del match i tifosi avevano chiesto determinazione e impegno ai lupi. La squadra di Pazienza comincia subito bene e dopo cinque minuti è in vantaggio. Patierno realizza con una girata al volo nell'area piccola.

Poi i padroni di casa si fanno ancora pericolosi in due occasioni, ma senza finalizzare in rete. Sul finire del primo tempo, si sveglia anche il Brindisi ma senza impensierire. Nella ripresa l'Avellino ricomincia a spingere e al 52esimo Chicco Patierno firma la doppietta su calcio d'angolo. Lupi padroni del campo fino al termine del match con il Brindisi che finisce in 10 la gara per l'espulsione di Bonnin al 90esimo.