Monopoli-Turris, Menichini in conferenza: «Dobbiamo concedere il meno possibile»

«Ci aspetta una partita complicata. Loro faranno l’impossibile per vincere ma noi ci siamo preparati al meglio, prestando massima attenzione ai particolari»: così il tecnico della Turris Leonardo Menichini alla viglia della rovente sfida salvezza contro il Monopoli.

Ci sarà un Veneziani infuocato ad attendere la Turris: «Vero – analizza Menichini – ma in campo si va sempre in undici contro undici e la mia squadra deve essere èpronta e matura per gestire anche questo aspetto. L’unica cosa che conta è la determinazione che ci si mette. Arma contropiede per puntare ai tre punti? La Turris deve fare la propria partita, coprendo bene il campo in fase di non possesso, aggredendo poi l’avversario e provando a sviluppare il proprio gioco sfruttando le proprie qualità».

Intenso il lavoro svolto in settimana, specie sul piano mentale: «Sono stato addosso ai calciatori per far capire loro che per quanto la vittoria con la Casertana sia stata importante, alle porte abbiamo una sfida tosta ed ancora più importante.

L’abbiamo preparata per concedere il meno possibile. Perché, lo ripeto, ci attendono tutte finali e gli scontri diretti pesano, ovviamente, ancor di più».