Foggia-Juve Stabia, Pagliuca in conferenza stampa: «È un test importantissimo»

Chiede attenzione e concentrazione, Guido Pagliuca, alla vigilia della sfida della Juve Stabia a Foggia. Domani sera (20.45), con il risultato del Benevento già acquisito, i giallorossi questa sera saranno impegnati nel derby di Giugliano, i gialloblù cercheranno di dare continuità ad un momento quanto mai positivo, con quattro vittorie di fila che hanno consentito l’allungo, forse, decisivo per la lotta promozione.

«Dobbiamo essere concentrati sul momento – queste le parole del tecnico alla vigilia della sfida nel capoluogo pugliese – consapevoli di quello che abbiamo fatto, dei sacrifici, ma non dobbiamo pensare a domani, al finale di campionato, a quello che sarà o potrà essere.

Sarebbe un grosso errore».

Il Foggia, dopo il ritorno di Cudini, ha ripreso la sua marcia, un avversario ostico da affrontare, anche senza l’attaccante Santaniello: «Una partita vera, difficile. Dobbiamo giocarla come sempre con la consapevolezza di quello che siamo, di quello che possiamo fare, con l’umiltà di sempre. Sono sereno, i ragazzi sono cresciuti tanto, in allenamento si vede la serenità, l’euforia del momento, l’ambizione che ciascuno deve mettere in questo finale di campionato».

Sorride, Pagliuca, dopo le parole di Rambaudi che lo aveva candidato, ieri, alla panchina del Napoli: «Non scherziamo, sappiamo da dove veniamo, e dobbiamo mantenere tutti la giusta umiltà. Io per primo, altrimenti trasferirei ai ragazzi qualcosa di sbagliato». Sulle rivali, con Avellino e Benevento che sembrano concentrate sulla lotta alla piazza d’onore, il tecnico stabiese chiede attenzione: «Il campionato è lungo, certo i punti diminuiscono ogni giornata, e capisco che anche un piazzamento diverso nei playoff potrebbe cambiare l’esito della stagione, ma non dobbiamo essere bravi a pensare solo a noi stessi».