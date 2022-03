Avellino-Palermo 1-2 in rimonta: non basta il vantaggio di Matera

L’illusione del successo per l’Avellino dura poco. Il Palermo recupera subito e vince nel fortino del Partenio-Lombardi. Per i lupi prima sconfitta casalinga della stagione. Finisce 2-1 il match. I biancoverdi con varie assenze, determinate da infortuni e Covid-19, sono risultati combattivi, anche dopo l’espulsione di Tito al 21’ della ripresa.

L’Avellino passa in vantaggio dopo tredici minuti dall’inizio. Va in gol Matera. Ma bastano 120 secondi ai rosanero per pareggiare i conti grazie a una rete di Brunori. La doccia fredda per la squadra di casa arriva all’inizio del secondo tempo. Dopo appena due minuti Dossena commette un errore e firma un autogol. I lupi le provano tutte, con almeno tre occasioni buone, ma non riescono nell’obiettivo. Prossima gara mercoledì contro il Taranto.