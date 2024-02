Una prestazione incoraggiante e un buon pareggio in ottica playoff, altri due punti persi per la promozione diretta. Si può riassumere così la missione del Benevento a Crotone, compiuta solo a metà e infarcita da cumuli d'amarezza per aver sciupato diverse occasioni e non essere riusciti a capitalizzare un'evidente superiorità. La testa della classifica torna distante ben 10 punti, con la Juve Stabia che dopo un leggero periodo di flessione, durato lo spazio di tre partite (senza comunque mai perdere), ha ripreso a far rotta, a vele spiegate, verso la cadetteria.

Il Benevento di Auteri rimane la migliore squadra del 2024 oltre che del girone di ritorno con 14 punti conquistati in 6 partite (nessuno ha fatto meglio), ma ancora una volta ha mancato l'appuntamento con i tre punti che gli avrebbero consentito di restare in scia al Picerno e mantenere 8 lunghezze di distacco dalla capolista. La sfortuna e gli errori sotto porta hanno caratterizzato una prova di livello, sicuramente la migliore in trasferta. Tante, troppe le opportunità gettate al vento dagli attaccanti giallorossi (quelle di Ciciretti e Lanini su tutte), arrivati più volte alla conclusione ma mai in grado di buttarla dentro. Il più vicino al gol, paradossalmente, è stato Masciangelo (che non è certo una punta), la cui pennellata a giro di destro si è infranta sul palo. Niente gol e bottino pieno, ma quantomeno dalla Calabria si torna con la consapevolezza di una crescita graduale ma costante in tutti i reparti.

A cominciare dalla difesa, non brillantissima comunque efficace e capace di mettere in fila il terzo clean sheet della gestione Auteri su 6 gare, per continuare con il centrocampo, dove Nardi sta assumendo sempre più le sembianze del leader, e finire con l'attacco, a cui è mancato solo il gol perché in fase di costruzione e fraseggio tutti gli effettivi hanno offerto un buon contributo. Certo, giocando con Ciciretti e Lanini, i due elementi più esplosivi del reparto, entrambi dal primo minuto, poi diventa complicato trovare il cambio di passo attraverso le sostituzioni, perché nessuno tra Ferrante, Marotta e Ciano ha quelle caratteristiche, mentre Bolsius è ancora troppo abituato a giocare in possesso (e di conseguenza lontano dalla porta) piuttosto che a curare i movimenti e gli inserimenti senza palla. È innegabile che con Auteri la differenza sia tangibile: è un altro Benevento come atteggiamento, più propositivo, sempre votato ad offendere anche a costo di concedere qualcosa sul piano difensivo. Peccato solo per non aver concretizzato la mole di gioco in quella che senza dubbio è stata la miglior partita in trasferta della stagione. Merito anche di un Crotone che si è confrontato a viso aperto. Buone indicazioni in vista della sfida interna di domani sera (alle 20.45) contro l'Audace Cerignola.

Allo «Scida» Auteri ha sorpreso facendo turnover (4 variazioni rispetto al Brindisi), ora è possibile che contro i pugliesi trovino spazio gli esclusi che il tecnico ha fatto riposare, ovvero Capellini, Improta, Agazzi e Ciano. La squadra, che ha pernottato due notti a Crotone, ieri mattina avrebbe dovuto sostenere un allenamento in Calabria e rientrare dopo pranzo, ma c'è stato un cambio di programma e alle 9 era già sul pullman per rientrare a Benevento, dov'è arrivata intorno alle 15. Auteri ha optato per una giornata di riposo, si riprende oggi pomeriggio, mentre la rifinitura è fissata per domani mattina. La Lega Pro ha infine diramato date e orari delle gare fino all'ultima giornata. Per il Benevento una sfilza di match serali: sabato 2 marzo in casa col Foggia, giovedì 7 marzo a Potenza, sabato 16 marzo a Giugliano, domenica 21 aprile con il Latina, più i due derby di fila con Juve Stabia e Avellino, entrambi in posticipo di lunedì su Rai Sport. Alle 18.30 le due siciliane (Messina in casa e Catania fuori, domenica 10 marzo e sabato 27 aprile), alle 14 solo con Monopoli (sabato 23 marzo) e Monterosi (il sabato di Pasqua 30 marzo).