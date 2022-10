I lupi azzannano il Potenza: 2-0, gol di Casarini e Russo

I lupi azzannano il Potenza. Con una rete per tempo la squadra di mister Taurino conquista la vittoria sul terreno di gioco dello stadio Partenio-Lombardi. Una vittoria importante per l'Avellino. Una buona performance per i biancoverdi. Il primo gol al nono minuto dopo il fischio d'inizio. Ci pensa Casarini a portare i padroni di casa in vantaggio. Il raddoppio arriva nella ripresa con Russo al 17esimo. I lucani si sono visti annullare il gol del pareggio di Del Sole per fuorigioco, nel primo tempo. Gli ospiti non si sono arresi fino alla fine, ma anche i lupi non hanno mai mollato. Si torna in campo martedì. L'Avellino affronterà la Fidelis Andria per il turno di Coppa Italia di serie C.

AVELLINO-POTENZA 2-0

MARCATORI: 10' pt Casarini (A), 17' st Russo (A).

AVELLINO (4-3-3): Marcone; Ricciardi, Moretti, Aya, Auriletto; Casarini, Matera, Franco (33' st Garetto); Russo (42' st Rizzo), Trotta (25' st Gambale), Ceccarelli (33' st Micovschi). A disp.: Pane, Illanes, Tito, Zanandrea, Maisto, Murano. All.: Taurino.

POTENZA (4-3-3): Gasparini; Gyamfi, Girasole, Legittimo, Rillo; Del Pinto (10' st Riccardi), Talia (29' st Laaribi), Steffé (29' st Volpe); Del Sole (10' st Di Grazia), Caturano (36' st Belloni), Emmausso. A disp.: Alastra, Armini, Celesia, Polito, Logoluso, Sandri, Verrengia, Masella, Schimmenti. All.: Siviglia.

ARBITRO: Sig. Andrea Bordin della sezione di Bassano del Grappa.