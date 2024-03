Siamo entrati nella fase calda del campionato dove ogni partita mette in palio punti pesanti per i rispettivi obiettivi di campionato. Oggi (inizio ore 18.30) la Casertana ospiterà la Virtus Francavilla, classico appuntamento da non fallire se si vogliono continuare ad alimentare speranze concrete di una buona posizione nella griglia dei play off. «Mancano sette partite e tutti i punti sono importanti - conferma il tecnico della casertana Vincenzo Cangelosi -. Le partite cominciano a diminuire e da ognuna di queste bisogna cercare di prendere il massimo, per noi a partire da questa contro la Virtus Francavilla anche perché nelle prossime giornate ci aspettano diversi scontri diretti con altre squadre in lotta per i play off».

Si affrontano due squadre che lottano per ottenere la rispettiva miglior posizione in classifica al termine della stagione regolare. Quella nei play off per la Casertana, mentre per la Virtus Francavilla la salvezza diretta sembra ormai essere una chimera visto che il sest'ultimo posto, l'ultimo utile per evitare la lotteria dei play out, è lontano ben dieci punti. La differenza di classifica tra le due squadre è evidente, ma Cangelosi mette tutti in guardia dai pericoli che possono nascere dal confronto di stasera.

«È una partita complicata - sottolinea il mister - nel senso che loro nelle ultime sei giornate di campionato hanno subito soltanto due gol maturati in situazioni particolari. A Sorrento hanno preso gol quando era momentaneamente fuori dal campo uno dei loro tre centrali, mentre a Taranto sono stati sconfitti da una rete giunta a tempo scaduto su calcio di punizione. La Virtus Francavilla, quindi, ha trovato un suo equilibrio, soprattutto nella fase difensiva, per cui ci vorrà tanta pazienza per riuscire a scardinare la sua retroguardia. Cercheremo, pertanto, di riuscire a mettere in pratica le diverse soluzioni che abbiamo provato in questa settimana di preparazione alla partita. Avversario permettendo, ovviamente».

Anche in questa partita la Casertana è costretta a pagare una forte cambiale in termini di assenze. È nuovamente il centrocampo ad essere in piena emergenza con soli tre effettivi a disposizione tanto che Cangelosi ha convocato per questa partita il giovane Alessandro La Resta, interno di centrocampo classe 2005, elemento della formazione Primavera.

Oltre ai centrocampisti Deli e Toscano, niente partita anche per i difensori Nicoletti e Sciacca, quest'ultimo fermato per un turno dal giudice sportivo per raggiunto limite di ammonizioni. Due i ballottaggi da prendere in considerazione: uno per la difesa con chi sarà il partner di Celiento nel cuore della retroguardia rossoblu tra Soprano e Bacchetti con quest'ultimo che partirebbe in leggero vantaggio anche per conferire maggiori centimetri.

In attacco, invece, dato per assodata la presenza al centro di Montalto, indispensabile la presenza dell'ex Reggiana per il 4-3-3 di Cangelosi, e la conferma di Tavernelli, per il terzo slot Curcio dovrebbe farsi preferire a Carretta. L'esperienza e la qualità di Curcio, sebbene non al massimo della forma in questo periodo, potrebbero rappresentare il grimaldello ideale per scardinale quella dallo stesso Cangelosi definita una difesa solida e non facile da penetrare. Del resto, lo ripetiamo, siamo ormai entrati nella fase dove viene data la precedenza al risultato piuttosto che al bel gioco, per cui nulla d'intentato dovrà essere lasciato.

La Casertana, pertanto, dovrebbe scendere in campo con l'ormai consueto modulo tattico 4-3-3 che prevede l'impiego di Venturi tra i pali; in difesa Celiento e Bacchetti in posizione centrale con i terzini Calapai e Anastasio sugli esterni; a centrocampo, Damian davanti alla difesa a orchestrare la manovra assistito dalle mezzali Casoli e Matese; in attacco, infine, spazio a Montalto quale terminale di riferimento affiancato da Tavernelli e Curcio, rispettivamente a destra e sinistra dello schieramento offensivo rossoblu.