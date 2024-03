Giugliano-Benevento: 1-2, Lanini e Ciciretti regalano i tre punti ai sanniti

Il Benevento espugna il De Cristofaro. Lanini e Ciciretti rispondono al gol iniziale di Balde. Meglio il Giugliano nella prima parte della gara, decisamente più in palla i sanniti nel finale del primo tempo e per tutta la seconda frazione di gioco.

Il match si sblocca al 27' del primo tempo: Salvemini pesca in area Balde, che di sinistro supera Manfredini. La compagine di Auteri non sta a guardare: Simonetti e Starita sfiorano il pareggio. Avvio di ripresa tutto di marca sannita: dal 4' al 7' si confezione la rimonta. Segna Lanini, con una bella girata in area di rigore. Poi è Ciciretti, con un tiro dagli undici metri, a regalare i tre punti al Benevento.