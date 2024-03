Giugliano-Benevento, Auteri: «Gialloblu tengono bene il campo. Pastina giocherà»

A Giugliano il Benevento vorrà riprendere a vincere, il pari col Messina è ormai alle spalle. I gialloblu sono però un avversario ostico, in piena lotta playoff e in serie positiva da tre partite.

«Il sintetico non sarà una difficoltà. L'abbiamo preparata conoscendo le caratteristiche del Giugliano, che accetta anche il confronto e tiene bene il campo. Da quanto abbiamo cominciato, sottolineo che stiamo facendo un percorso importante. A volte ci facciamo condizionare dai giudizi degli ultimi minuti, come accaduto col Messina o anche a Potenza. Rivedendo la partita a mente fredda, abbiamo giocato un'ottima partita domenica scorsa e anche di qualità. È questo lo step che dobbiamo fare, soprattutto sul piano della mentalità. Stiamo bene. Sappiamo che dobbiamo andare in casa di un avversario forte, ma noi dobbiamo rispondere con le stesse armi».

Con la vittoria col Taranto la Juve Stabia ha allungato a + 9. Auteri non si scompone: «Dobbiamo vivere di partita in partita.

Se avessimo condotto in porto con Cerignola e Messina, non per i quattro punti ma per un atteggiamento più solido e consapevole, sarei stato contento solo con le prestazioni. Dobbiamo avere il pensiero di andare ad applicare ciò che prepariamo nel corso della settimana, giocando con una determinazione importante»

Il trainer ritroverà Improta, Karic e Starita, ma dovrà fare a meno dello squalificato Berra. “Siamo competitivi. Magari avere una rosa ampia ti porta a far ruotare i giocatori, ma la cosa più importante è che tutti si sentono partecipi. Mi auguro sempre di scegliere bene. Al momento non so chi schiererò, sono sincero. Tutti si sono allenati bene e c'è grande disponibilità. Questo mi mette in difficoltà, ma ne vorrei avere volentieri di questi problemi. Viscardi è entrato nella competizione della settimana.

Stamattina ha avuto un piccolissimo fastidio alla caviglia. Pastina sarà al posto di Berra. Se Karic ha giocato a Potenza vuol dire che ha fatto un percorso di lavoro adeguato che sta continuando. Anche lui rientra nella competizione. Lui ha qualcosa di diverso rispetto agli altri centrocampisti, per esempio strutturalmente è più posizionato rispetto a Pinato. Avremo bisogno di tutti. Non faccio sentire nessuno escluso o il sostituito di altri. Si valuta per il bene di tutti".