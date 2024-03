Auteri chiamato a sciogliere gli ultimi dubbi. Scontate le rotazioni, ma il tecnico non ha ancora individuato gli uomini a cui affidarsi nella delicata trasferta di domani sera a Giugliano. Anche nell'ultima seduta al «Meomartini», il tecnico ha continuato a mischiare le carte per tenere tutti sulla corda. L'allenatore siciliano non vuole rinunciare a nessun effettivo e quindi deciderà soltanto all'ultimo secondo in base alle sensazioni che emergeranno dalle varie sedute.

APPROFONDIMENTI Benevento, c'è il derby: via libera al turnover

Le scelte, quindi, non sono ancora fatte. Soprattutto in attacco, dove Ciano e Ciciretti si giocano il posto accanto a Lanini e Starita. Partono più indietro, ma non sono da considerare del tutto esclusi, Ferrante, Marotta, Carfora e Bolsius. L'abbondanza in attacco continua a tenere banco, con Auteri che ha a disposizione un'infinità di soluzioni. Tanti interpreti, forse addirittura troppi, in ballo per una sola posizione libera, considerato che Starita rientrerà al 100% dopo il turno di squalifica.

Tra Ciano e Ciciretti non c'è un vero e proprio favorito. Si tratta di due calciatori di fantasia ma con caratteristiche diverse. Il primo nei meccanismi di Auteri può agire anche da riferimento centrale nel tridente, l'altro invece solo come laterale. Ma ci sono ballottaggi anche tra Pinato, Talia e Karic (con quest'ultimo avvantaggiato) per scegliere il partner di Nardi in mediana, come pure tra Simonetti e Masciangelo sulla sinistra, dando per certo il ritorno di Improta sulla corsia di destra.

Dopo l'allenamento odierno, Auteri scioglierà le riserve, anche se è probabile che informi i suoi ragazzi solo poche ore prima della partita: la rifinitura è difatti comunque in programma domani mattina e l'imperativo è che debbano restare tutti sul pezzo e farsi trovare pronti in caso di necessità. L'unico assente sarà Berra, appiedato per un turno dal giudice sportivo per cumulo di gialli. Nel frattempo la Lega Pro ha fissato le date di playoff e playout del campionato di C e il Benevento potrebbe essere direttamente interessato. Il primo turno della fase playoff intergirone si disputa in gara unica sabato 4 maggio e vi partecipano le squadre classificate dalla quinta alla decima posizione. Il secondo turno della fase playoff intergirone è programmato martedì 7 maggio, partecipano le vincenti del primo turno e subentrano anche le quarte classificate.

Entrambi i turni sono in gara secca. Poi comincia la fase playoff nazionale, dove ciascuna squadra può incrociare anche formazioni di altri raggruppamenti. Tutti i turni della fase nazionale si terranno in partite di andata e ritorno. Si parte col primo turno (gara di andata sabato 11 maggio e ritorno martedì 14 maggio) al quale partecipano le vincenti del secondo turno della fase intergirone più le terze classificate: in pratica si tratta degli ottavi di finale. Il secondo turno della fase playoff nazionale si apre sabato 18 maggio (andata) e chiude martedì 21 (ritorno): partecipano le vincenti del secondo turno della fase nazionale più le seconde classificate della stagione regolare. Equivale ai quarti, ed è il turno in cui entrerebbe il Benevento se dovesse chiudere la regular season al secondo posto. Poi c'è la final four con le semifinali di andata sabato 25 maggio e quelle di ritorno martedì 28 maggio (partecipano le quattro squadre che si aggiudicano le sfide del secondo turno nazionale). La finale di andata è in calendario per domenica 2 giugno, quella di ritorno è per la successiva domenica 9 giugno (partecipano, ovviamente, le vincenti delle semifinali). I playout per non retrocedere si disputano in gare di andata e ritorno il 12 e il 19 maggio.

Nella seduta di ieri mattina sul sintetico del «Meomartini» presente l'intera squadra (quindi anche Rillo, assente il giorno prima), tranne Berra, ancora alle prese con la fisioterapia. Nel frattempo sale la febbre giallorossa per la trasferta di sabato sera a Giugliano: per il settore ospiti del «De Cristofaro» sono stati venduti già 150 tagliandi. C'è tempo fino alle 19 di stasera, quando la prevendita chiuderà definitivamente.