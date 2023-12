Casertana-Giugliano 3-1: tris da secondo posto al Pinto

Non la migliore Casertana della stagione ma alla fine i tre punti arrivano e sono preziosi al termine di un derby complicato contro un ottimo Giugliano. Le porte del Pinto sono chiuse dopo gli incidenti del 4 dicembre scorso tra tifosi locali e foggiani, il clima è surreale ma tra le squadre in campo è partita vera. Pronti via e Casertana in vantaggio: corre il 2' quando Tavernelli riceve in area da Curcio e dopo un palleggio di qualità supera l'ex rossoblù Russo.

I padroni di casa, però, abbassano troppo presto il baricentro, si rintanano nella propria metà campo e lasciano il controllo del gioco al Giugliano che lo accetta volentieri.

Gioca bene la squadra di Bertotto e le occasioni arrivano. Bravo Venturi su Giorgione al 22', sprecone Oviszach pochi minuti dopo quando a tu per tu col portiere spara alto. E' di sofferenza il finale di tempo per la Casertana che però in avvio ripresa trova il jolly e si porta sul doppio vantaggio. Strepitoso Curcio che ruba palla e dalla linea di centrocampo, visto Russo fuori dai pali, lascia partire un magistrale pallonetto che vale il 2-0 (3').

Il Giugliano si smonta, la Casertana gestisce ma riporta gli ospiti in partita: un grave errore di Calapai regala a De Sena l'occasione del 2-1. L'attaccante non fallisce ed è ancora il 26': il giro di sostituzioni però non imprime maggior inerzia al Giugliano e nel recupero la Casertana arrotonda il risultato con un tiro al volo di Montalto dal limite dell'area piccolo: assist ancora di Curcio.