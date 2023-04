Ancora novanta minuti per coronare un sogno chiamato playoff. L'ultimo match della stagione regolare, in programma domani allo Scida di Crotone (inizio ore 17,30), potrebbe regalare al Giugliano una gioia inattesa. La squadra di Raffaele Di Napoli, che nel turno precedente ha festeggiato l'aritmetica permanenza in serie C, è ora artefice del proprio destino. Con una vittoria, infatti, i gialloblu sarebbero certi della qualificazione alla post season. Il traguardo playoff potrebbe essere acciuffato anche con un pari, ma solo se le dirette concorrenti (Latina, Taranto, Juve Stabia, Potenza e Virtus Francavilla) dovessero inciampare o compiere un mezzo passo falso.

L'impresa, dunque, è alla portata del Giugliano, che affronterà una squadra, il Crotone, che non ha più nulla da chiedere al campionato. La truppa guidata da Lamberto Zauli, una delle corazzate del girone, è seconda in classifica e già da tempo qualificata ai playoff. Sul piano delle motivazioni, insomma, la bilancia pende tutta dalla parte del Giugliano, che però si presenterà nell'impianto calabrese priva di tre importanti pedine: Salvemini e Felippe, entrambi squalificati, ed Eyango, operato in settimana per una frattura scomposta al perone della gamba sinistra. «Abbiamo già raggiunto un obiettivo importante - sottolinea il ds Antonio Amodio - Un obiettivo voluto, sudato e meritato, il frutto di un anno di lavoro, sacrifici, sudore e rinunce. Ora, dopo la salvezza - aggiunge il dirigente gialloblu - possiamo toglierci un'ulteriore soddisfazione. Staremo a vedere, ciò che è certo è che il prossimo anno saremo protagonisti nella nostra casa, quello stadio che tanto ci è mancato e che tanto è mancato ai nostri tifosi. Potremo vivere la serie C, questo affascinante campionato nella sua reale dimensione». Allo Scida, per proseguire la cavalcata anche dopo l'ultimo impegno della stagione regolare, servirà un'altra prestazione di livello.

APPROFONDIMENTI Avellino: stagione fiasco, ma non è ancora finita Giugliano, vittoria in rimonta con il Potenza: successo che vale la permanenza in C Scudetto Napoli, doppia festa in piazza e allo stadio Maradona

Di Napoli riproporrà - salvo sorprese - il modulo tattico delle ultime due settimane: 4-3-1-2, con Sorrentino e Piovaccari in prima linea (l'alternativa a uno dei due potrebbe essere La Monica) e Rizzo in versione trequartista. A centrocampo, complice le assenze di Felippe ed Eyango, dovrebbero trovare spazio Raffaele Poziello e Ceparano. Sicuro del posto tra i primi undici il brasiliano Gladestony, autore di una delle tre reti con le quali i tigrotti, nel turno precedente, hanno piegato il Potenza. Il Giugliano, che occupa l'ottavo posto in classifica, ha gli stessi punti del Latina (46) e un punto di vantaggio su Taranto, Potenza, Virtus Francavilla e Juve Stabia.

Sull'altro versante, Lamberto Zauli dovrà rinunciare al nigeriano Awua (il centrocampista si è rivisto in gruppo solo negli ultimi giorni) e, salvo colpi di scena, all'attaccante Guido Gomez, autore di 13 reti in stagione al pari di Cosimo Chiricò. I rossoblu hanno un bilancio casalingo di dodici vittorie, cinque pareggi e una sola sconfitta. All'andata i calabresi si imposero con un rocambolesco 3-2. Crotone-Giugliano sarà diretta da Edoardo Gianquinto della sezione di Parma.