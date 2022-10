Giugliano, al Partenio c'è il Francavilla Di Napoli: «Sfida durissima»

Archiviata la vittoriosa parentesi di Coppa Italia, per il Giugliano è tempo di nuovi impegni in campionato: domani al Partenio-Lombardi di Avellino arriva la Virtus Francavilla, compagine tra le più ostiche del girone. I gialloblu saranno privi di Roberto De Rosa, uscito malconcio dalla trasferta di Messina. "Affrontiamo una delle migliori squadre del torneo - spiega il tecnico del Giugliano Raffaele Di Napoli - Siamo una neopromossa, stiamo facendo bene e c'è un pizzico di rammarico per qualche occasione sciupata in malo modo. Sono contento di questi ragazzi - aggiunge l'allenatore dei tigrotti - orgoglioso per quel che di buono hanno fatto finora: la mia è una squadra di combattenti, una squadra che ha una sua identità".