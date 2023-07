Aspettando la presentazione ufficiale di Pagliuca, il nuovo allenatore scelto dalla Juve Stabia per il nuovo corso e la stagione 2023-2024, in programma la prossima settimana per questioni organizzative, il club del presidente Andrea Langella si concentra sulla costruzione della squadra da mettere a sua disposizione, con cui cercare di centrare il prima possibile l'obiettivo della permanenza in categoria.

Il responsabile dell'area tecnica, Matteo Lovisa, sta già sondando il terreno per pedine funzionali al 4-3-1-2 o 4-3-2-1 cari all'allenatore, con la consapevolezza di una rosa con tanti calciatori di proprietà ma che va prima di tutto sfoltita per poi ricostruire. Si sondano al momento sia calciatori da inserire nel reparto arretrato, dove non convince appieno il rendimento di Cinaglia, frenato spesso da infortuni, valutando la situazione di Mignanelli che, invece, appare, insieme a Barosi, uno dei possibili uomini mercato per delle plusvalenze importanti. L'ex Avellino è stato tra i migliori dell'ultimo campionato, al pari del portiere che, dopo i rumors provenienti da Udine, dopo l'addio di Marino, sembra più vicino all'Ascoli. Quattrocentomila euro la richiesta del club per uno dei migliori talenti della serie C 2022-2023.

Uno sguardo al futuro e soprattutto a quel Pordenone da cui proviene Lovisa che, ironia della sorte, è rimasto fuori dal calcio professionistico. Gli attaccanti Leonardo Candellone, 8 reti in Friuli e Tomi Petrovic, lo scorso anno in prestito al Trento dove ha realizzato quattro centri, i nomi più caldi per il reparto avanzato. In difesa si guarda sempre a calciatori che hanno già lavorato con Lovisa o con lo stesso Pagliuca.

Come il difensore Matteo Bachini, avuto a Lucca, e che nel campionato 2017-2018 aveva collezionato 28 presenze con la Juve Stabia dell'allora esordiente mister Fabio Caserta. Oltre a Bachini piacciono Accardi del Palermo e l'esterno destro La Rosa, sempre ex Pordenone. Da capire, e la prossima settimana potrebbe essere decisiva in tal senso, chi della vecchia rosa continuerà a vestire il gialloblu. Tra questi potrebbero rientrare sia Caldore che Bentivegna e Berardocco. Resta invece un'incognita il rinnovo di Scaccabarozzi che, da capitano e jolly del centrocampo godrebbe della stima della società, ma dovrà conquistare anche il nuovo allenatore.