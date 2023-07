Inizia il mese di luglio e la Turris non ha ancora l'allenatore. Archiviate le ansie per la possibilità che il club non si iscrivesse al campionato di C e svaniti i dubbi relativi a un possibile passo indietro del presidente Antonio Colantonio (contestato la passata stagione e intenzionato, almeno nelle parole, a cedere la mano), l'estate corallina si scalda sul fronte allenatore. Non è più un mistero che nelle mire del sodalizio biancorosso vi sia il possibile ritorno di Bruno Caneo, alla guida dei torresi nel torneo 2021-2022, quello concluso con la storica ammissione ai playoff.

Caneo è già stato a Torre del Greco, ha incontrato la dirigenza, ricevuto rassicurazioni circa un possibile accordo triennale e delineato con il direttore sportivo i profili dei calciatori da acquistare (i propositi dell'allenatore di Alghero sono di puntare al 3-4-3, schierando un portiere e due esterni di centrocampo under, mentre per completare la retroguardia e per la prima linea l'idea sarebbe di optare per giocatori di esperienza). Resta un però: è quello legato a Gaetano Fontana, che nell'ultimo campionato ha condotto i corallini alla salvezza diretta, quella che - clausola contrattuale alla mano - gli ha permesso di strappare un altro anno sulla panchina corallina. Società e tecnico sono praticamente separati in casa, ma per lasciarsi devono trovare un accordo economico. Fontana ha dalla sua un contratto da 60mila euro: la Turris gliene offrirebbe 10-15mila più eventuale bonus in caso di mancata intesa con altro club, l'allenatore calabrese punterebbe a portare via 30mila.

Aspetti che finora hanno bloccato la Turris circa l'ufficializzazione della nuova guida tecnica. Tanto che la società ha lanciato prima la campagna abbonamenti: si partirà il 3 luglio. Suggestivo il claim lanciato per l'occasione: "Facciamolo ruggire!", in riferimento allo stadio e con le due C in maiuscolo, per indicare la categoria alla quale i corallini si sono iscritti per il quarto anno consecutivo. Chi ha sottoscritto l'abbonamento nella scorsa stagione, avrà una prelazione sulla conferma dello stesso posto a sedere (oppure potrà chiedere di effettuare un cambio) fino al 14 luglio. I nuovi abbonati non possono, in virtù di tale punto, scegliere una postazione occupata da chi è in possesso del vecchio abbonamento. Potranno dunque farlo esclusivamente dopo quella data e qualora il posto scelto non sia stato già occupato. I prezzi variano dai 1.000 euro della tribuna vip ai 230 e 180 di tribuna coperta e scoperta, fino ai ridotti (donne, over 65 e under 18 150 euro; 100 euro per gli under 12) e alla curva (100 euro).

Nei giorni scorsi infine una delegazione di tifosi ha incontrato il sindaco Luigi Mennella: sul tavolo questioni ritenute fondamentali come stadio Liguori, Cittadella dello Sport e rapporti futuri con la dirigenza corallina. Rassicurazioni sono arrivate circa l'impegno legato alla possibile realizzazione di un nuovo impianto sportivo per il calcio, con tanto di spalti adeguati per un'eventuale cadetteria, nella zona di viale Europa: Mennella ha anche evidenziato il personale interessamento appena insediato alle esigenze della società, impegno pubblicamente riconosciuto dallo stesso patron Colantonio.