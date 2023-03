Festa dei 116 anni della Juve Stabia: il Comune nega gli spazi

Un comunicato sul web in tarda serata ed un lungo striscione di dissenso all'esterno della Villa Gabola, luogo prescelto per una mattinata di festa in occasione dei 116 anni del calcio stabiese.

Dal Comune, alla vigilia dell'evento, arriva il diniego all'apertura del parco sito nei pressi del Menti. E gli ultras, insieme alle due associazioni organizzatrici del compleanno della Juve Stabia si dicono pronti a spostare all'esterno una pacifica protesta: «A seguito di un percorso burocratico regolare e senza apparenti intoppi - si legge nella nota dei tifosi - con il Comune di Castellammare di Stabia, viene oggi negata l’autorizzazione a svolgere l’evento in Villa Gabola in programma fra due giorni, Domenica 19 Marzo. Tanti sono gli sforzi che stiamo facendo per organizzare e diffondere un evento che ha l’obiettivo di aggregare in allegria e mettere la Villa Gabola a disposizione del quartiere e di tanti bambini per i quali erano pronte tante attività, in occasione del 116° compleanno della Juve Stabia. Le motivazioni dei dirigenti comunali che abbiamo dovuto ascoltare erano ragioni di ordine pubblico, per concomitanza con gara Juve Stabia-Latina, e mancanza di personale per apertura/chiusura Villa. A poche ore dalla prima PEC inviata, alla quale il Comune ha reagito non segnalando criticità, questi due elementi, la gara e la disponibilità di personale, erano già noti a chi di dovere ed è inoltre una falsità che l’evento rappresenti un problema di ordine pubblico, dopo il grande successo e l’assenza di alcun tipo di criticità durante il primo evento di riapertura della Villa Gabola del 5 marzo. Il tutto, quando normalmente e tristemente la Villa Gabola è chiusa tutte le domeniche. Intanto, esprimiamo pacificamente così il nostro dissenso e lo faremo anche domenica 19 marzo di mattina all’esterno della Villa Gabola, augurandoci ancora che il buon senso possa prevalere e che possa celebrarsi una giornata nata dagli stabiesi per gli stabiesi, senza interessi di alcun tipo se non quelli legati al vivere insieme un bene comune. Curva Sud UJS - Gli Amici della Filangieri - Stabiesi Post Fata Resurgo».