Juve Stabia-Gelbison 1-0, Zigoni entra e segna il gol vittoria

È della Juve Stabia il derby del Romeo Menti con la Gelbison, prima sfida del girone di ritorno. Sorridono i gialloblù di Colucci al termine di una prova ben al di sotto degli standard che l’avevano accompagnata, prima dello stop di domenica a Cerignola, fino al quarto posto assoluto in classifica. Ai punti, probabilmente, avrebbe meritato il pari la squadra di De Sanzo, quanto meno per il cuore e le tante assenze a cui ha dovuto far fronte il tecnico cilentano.

Con il Pescara a sei punti alla vigilia della sosta invernale, per l’undici di Colucci si può cominciare a pensare persino al podio, per la Gelbison la zona playout ora è a sole due lunghezze ed urgono interventi sul mercato per cercare di mantenere una categoria conquistata solo lo scorso anno.

Primo tempo con maggiore intensità per i cilentani, vicini in un paio di occasioni con Faella in avvio ed alla mezzora. Pandolfi non è in giornata, al pari di Santos, così Colucci, nella ripresa, prova a cambiare tutto il reparto avanzato per chiudere il derby. È il 22’ quando Dell’Orfanello inventa un cross dal fondo per Zigoni, appena entrato, il piattone è preciso per la seconda rete di fila dell’ex Venezia.

La Gelbison non demorde, ma la difesa stabiese è arcigna. Per i gialloblù il Pescara, ora a sei punti nel mirino, per i cilentani lo spettro dei play-out, ora a soli due punti di distacco.