Viterbese-Giugliano 2-1, non basta il gol di Piovaccari

Semenzato e D'Uffizi ribaltano il gol di Piovaccari e per il Giugliano è notte fonda a Viterbo. Una sconfitta, la seconda consecutiva in campionato, che brucia. I tigrotti, infatti, erano passati in vantaggio in avvio di gara, dopo appena due minuti, con il bomber Piovaccari.

Gialloblù in palla per tutta la prima frazione di gioco, nella ripresa invece l'ennesimo calo. I laziali ne approfittano e nell'arco di sette minuti, tra il 67’ e il 74’, ribaltano il risultato aggiudicandosi tre punti preziosissimi in chiave salvezza. Ancora uno stop invece per la compagine allenata da Di Napoli, che nelle ultime sei gare ha vinto una sola volta, contro il Foggia, due settimane fa al Partenio di Avellino.