Juve Stabia, la dirigenza chiarisce: «Non ci sono trattative in atto per la cessione del club»

Vigilia dei play-off, la Juve Stabia fa quadrato con la squadra e la dirigenza che cerca di dare serenità anche all'ambiente, smentendo possibili trattative avviate per la cessione del club: "La S.S. Juve Stabia è nei playoff e crede fortemente nell’obiettivo. È per questo motivo che resta concentrata in vista dei prossimi impegni sul campo, evidenziando che nessun’altra operazione societaria, che riguarda il futuro della proprietà e dello staff tecnico, è in piedi in questo momento".