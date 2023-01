Juve Stabia, c'è Pochesci per il dopo Colucci?

Sarebbe Sandro Pochesci il nuovo allenatore della Juve Stabia. Il condizionale è d’obbligo in assenza del comunicato ufficiale del club che in queste ora, archiviato il successo della squadra a Viterbo, sta chiudendo gli ultimi dettagli con il tecnico che sostituirà fino a fine anno Colucci, provando magari a giocarsi le proprie chance di riconferma il prossimo anno.

Pochesci vanta panchine su piazze calde come Terni, Caserta, Bisceglie, oltre all’esperienza a Carpi. Ai tifosi non resta che attendere, in vista della gara di mercoledì sera al Menti con il Crotone, la presentazione del nuoto allenatore sarebbe prevista infatti per domani.