Tegola per la Juve Stabia: tre i calciatori squalificati per l'ultimo turno col Cerignola

Piove sul bagnato in casa Juve Stabia. Se domenica ci sarà il rientro al fotofinish di Luca Pandolfi dopo tre turni di squalifica, Novellino perde ben tre elementi di spicco dell'undici che dovrà a tutti i costi battere il Cerignola per provare a conquistare un piazzamento play-off. Due turni a Berardocco, uno a testa per Zigoni e Mignanelli, queste le motivazioni del giudice sportivo:

BERARDOCCO LUCA per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento e con il pallone a distanza, mentre si rialzava a seguito di un contatto di gioco, lo colpiva con un calcio ad una gamba.

ZIGONI GIANMARCO per avere, al termine della gara, mentre si trovava nei pressi dell’accesso al tunnel che conduce agli spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto, consistito nell’aver indirizzato degli sputi verso la vetrata della Curva riservata ai tifosi della Squadra avversaria, senza attingerli.

MIGNANELLI DANIELE per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto in quanto, mentre si trovava nel tunnel di accesso che conduce agli spogliatoi, con lo sguardo rivolto ai tifosi della Squadra avversaria proferiva un’espressione blasfema e una frase offensiva verso gli stessi.