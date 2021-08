L'Avellino presenta maglia e campagna abbonamenti, poi sfida col Sorrento

Si parte. I lupi si presentano ufficialmente per la stagione agonistica che è alle porte. Appuntamento allo stadio Partenio-Lombardi per illustrare la campagna abbonamenti e la nuova casacca. Dalle ore 17,00, di domenica 23 agosto presso lo stadio “Partenio – Lombardi” si terrà l’evento “Stay With U.S.”. "Sarà l’occasione per presentare a stampa e tifosi la prima maglia ufficiale che la squadra indosserà durante la prossima stagione e per annunciare la campagna abbonamenti 2021/2022 - dicono dalla società - Al termine delle due presentazioni ci sarà poi l’amichevole contro il Sorrento con fischio d’inizio alle 18,30.