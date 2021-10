L'Avellino in superiorità numerica si fa superare dal Monterosi 2-1

Dopo cinque pareggi e una vittoria, l’Avellino costretto a registrare la prima sconfitta in campionato. Sul campo del Monterosi i lupi sono stati superati per 2-1. I biancoverdi hanno anche fallito un rigore con D’Angelo. Padroni di casa in vantaggio nella prima frazione di gioco con Adamo all’undicesimo, sono stati raggiunti dall’Avellino nel secondo tempo grazie a una rete di Gagliano al minuto 19. All'ottantacinquesimo la beffa per la squadra di mister Piero Braglia: Costantino mette in rete, facendo conquistare tre punti preziosi alla sua formazione. Per più di un’ora i lupi hanno giocato in superiorità numerica. Al ventottesimo l’espulsione di Polito. “Abbiamo fatto di tutto per perdere la partita e ci siamo riusciti”, ha commentato a fine gara il mister dei lupi, Piero Braglia. Da inizio campionato l’Avellino non ha mai brillato. I tifosi chiedono uno scatto d'orgoglio.

MONTEROSI (3-5-2): Borghetto; Rocchi, Mbende, Piroli; Polito, Franchini, Di Paolantonio, Adamo (25' st Parlati), Cancellieri; Polidori (29' pt Verde), Costantino. A disp.: Alia, Buono, Buglio, Sdaigui, Caon, Ferri Marini, Nasini. All.: Morelli (squalificato D'Antoni).

AVELLINO (4-3-2-1): Forte; Ciancio (15' st Rizzo), Dossena, Bove, Tito (10' st Mignanelli); Carriero (15' st De Francesco), Aloi, D'Angelo; Kanoute (13' pt Mastalli, 11' st Gagliano), Micovschi; Maniero. A disp.: Pane, Sbraga, Matera, Messina, Plescia. All.: Braglia.

MARCATORI: 11' pt Adamo (M), 19' st Gagliano (A), 40' st Costantino (M).