Turris, due attaccanti ai box contro il Potenza: «Voglio concentrazione e determinazione»

Si svuota quasi del tutto l’infermeria della Turris in vista della gara di domani al Liguori – fischio d’inizio alle 20.45 – contro il Potenza. Resta ai box il solo Maniero; l’altra defezione è quella di De Felice, fermato per un turno dal giudice sportivo.

Alla vigilia del match contro i lucani, il tecnico corallino Leonardo Menichini ribadisce – anzitutto – un concetto di fondo: «Mi interessa più di tutto l’atteggiamento con il quale si entra in campo: voglio la giusta concentrazione e determinazione. Col Potenza sarà una gara difficile, come del resto lo saranno tutte da qui alla fine: affronteremo una squadra di valore che, rosa alla mano, avrebbe meritato un punteggio più importante in termini di classifica, ma noi ci siamo preparati bene per affrontarla al meglio».

Arginate le criticità in difesa, restano le difficoltà in fase realizzativa: «Stiamo lavorando sulle due fasi di gioco provando ad ottimizzare le caratteristiche dei giocatori e cercando di creare soluzioni che possano esaltare la finalizzazione.

Ancora sbagliamo l’ultimo passaggio, dobbiamo essere più attenti e determinati. Soprattutto, dobbiamo continuare a concedere poco all’avversario, ma è evidente che per vincere le partite bisogna fare assolutamente gol. C’è da lavorare, sono qui per questo. Il campionato è difficile e la strada è ancora lunga».

Sull’ipotesi difesa a tre contro il Potenza: «Proviamo sempre più soluzioni durante la settimana, poi decido il giorno della gara quale strategia o modulo adottare. La squadra ha lavorato sia sulla difesa a tre che a quattro, come si è visto da quando sono arrivato. I ragazzi lavorano con grande entusiasmo e partecipazione, questo mi porta a pensare positivo».

Sulle condizioni di Siega: «Nicholas è in ritardo di condizione, ma ci sto lavorando. Si tratta di un calciatore duttile che può ricoprire ruoli sia davanti che da mezzala in una mediana a cinque».