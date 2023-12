Turris-Latina 1-1, De Felice riprende i pontini. Colantonio: «Chi mi ha deluso andrà via»

Terzo pareggio consecutivo per la Turris, che al Liguori impatta col Latina. Finisce 1-1 fra corallini e pontini: ospiti in vantaggio al minuto 26 della prima frazione di gioco con Riccardi, pari Turris ad inizio ripresa nel segno di De Felice.

La gara – Nella Turris gli infortunati Frascatore e Contessa vanno ad aggiungersi a D’Auria e Saccani, già out ad Avellino. Cambia – quindi – parzialmente il 3-4-3 di Caneo rispetto a quello uscito indenne dal Partenio-Lombardi: in difesa il terzetto Maestrelli-Esempio-Cocetta; in mediana si ricompone la coppia centrale Franco-Scaccabarozzi, con Cum e Burgio sugli esterni; in avanti il tridente Giannone-Nocerino-De Felice. Di contro, il 3-4-2-1 pontino; in avanti Del Sole e Riccardi a supporto di Mastroianni, terminale offensivo.

Dopo un primo tentativo di Giannone dalla distanza, è ghiotta l’occasione corallina confezionata al quarto d’ora, quando Nocerino difende un buon pallone e va al tiro da posizione defilata, rimediando – però – solo un corner. Al minuto 21 ci prova per il Latina Riccardi dal limite: si distende e blocca Fasolino.

Cinque minuti più tardi – sugli sviluppi di una rimessa laterale – è proprio Riccardi a trovare il gol del vantaggio, sfruttando una discesa di Del Sole, stavolta piazzandola nell’angolino. Roventi i tre minuti di recupero, in cui fioccano ben tre occasioni da gol. Due di marca corallina: la prima di Scaccabarozzi (conclusione a botta sicura da posizione defilata), l’altra di Franco (soluzione dalla distanza); decisivo Cardinali in entrambi i casi. Sul fronte opposto grande intervento di Fasolino a sventare la conclusione ravvicinata e potente – innescata da una rapida ripartenza – di Ercolano.

Nella ripresa, cinque minuti e De Felice pareggia i conti, sfruttando un lancio in profondità di Giannone: chirurgica la sua conclusione a tu per tu con Cardinali, che stavolta nulla può. Intanto, primo cambio Latina: dentro Jallow a rilevare Pereseu; nella Turris Maniero per Nocerino e corallini col 4-4-2. Al quarto d’ora Giannone pennella su punizione sfiorando il palo alla sinistra di Cardinali. Ancora cambi da una parte e dall’altra: nel Latina Fella per Mastroianni; nella Turris tocca a Rizzo e Pavone per Cum e Giannone. Altro doppio cambio Turris al 34’: dentro Guida e Pugliese per De Felice e Scaccabarozzi. Al 37’ Fasolino rischia di combinarla grossa con un disimpegno avventato che diventa un invito a nozze per Jallow: conclusione a botta sicura murata da Maestrelli. È l’ultima vera occasione: poi sei minuti di recupero, sostanzialmente avari di sussulti.

L’intervento di Colantonio – «Speriamo arrivi presto la vittoria, perché è vero che siamo a tre risultati utili consecutivi ma è ancor più vero che c’è bisogno dei tre punti, perché la classifica va smossa. Adesso va fatto tutto quello che serve e la società non si tirerà indietro in nulla. Io come sempre batto i pugni sul tavolo e non mi arrendo. Mercato? Lascio fare a chi ne ha il compito. Se sarà rivoluzione? Non posso dirlo prima ma certamente sono sotto gli occhi di tutti gli interventi da fare. Se la classifica ci vede lì giù è chiaro che le cose non sono state fatte per bene». Nessun riferimento specifico, ma si preannuncia una sessione di mercato intensa: «Il calcio a volte mi stranisce, perché non riesco a capire quegli uomini che hanno fatto cose straordinarie nelle prime giornate ed ora non ci riescono più. Preferirei però non parlare dei singoli. Fino al mercato i miei calciatori sono i più forti del mondo, poi chi mi ha deluso andrà via. L’allenatore? È Caneo e resterà lui. È lui che, insieme alla società, tirerà fuori la Turris da questa situazione. Se sono deluso? Più arrabbiato».