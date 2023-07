Turris, raduno al Liguori e mercato caldo: biennale per Franco e D'Auria

Raduno al Liguori questo pomeriggio per la Turris di Bruno Caneo. Primi test fisici e visite mediche per i corallini, mentre dal club arrivano ulteriori ufficializzazioni.

Torna a Torre del Greco, a titolo definitivo, Daniele Franco. Si tratta di un ritorno a casa per il centrocampista, già rientrato alla base - a gennaio - da Avellino, seppur con la formula del prestito. Tra gli indiscussi protagonisti - due stagioni fa - dell’esaltante campionato culminato nella conquista dei playoff, Franco si lega alla Turris con un contratto biennale: «Ho voluto fortemente tornare – spiega il regista classe 1994 – perché ho sentito piena fiducia da parte della società e di tutto lo staff tecnico. Contento di riabbracciare anche i tifosi, che hanno sempre avuto grande affetto nei miei confronti. Darò fino all’ultima goccia di sudore per questa maglia e per questo popolo, così innamorato del rosso corallo. Sono tornato con la convinzione che quest’anno possiamo divertirci grazie anche al ritorno di mister Caneo».

Innesto in attacco – Contratto biennale anche per Gianluca D’Auria, attaccante classe 1996 formatosi nel settore giovanile del Napoli.

Poi le esperienze in serie D con Neapolis Mugnano e Francavilla, quindi il passaggio tra i “pro” con le esperienze con Monopoli, Lucchese, Juve Stabia, Siena, Carrarese e – in ultimo – Imolese. «Sono davvero molto contento di questa scelta. Sono molto carico per questa nuova avventura e sono sicuro che faremo grandi cose».

Programma amichevoli – Definito, intanto, il programma degli allenamenti congiunti che i corallini sosterranno nel ritiro di Montella (in programma dal 21 luglio al 4 agosto), allo stadio Guido Montella. Tre i test ad oggi calendarizzati: il 27 luglio con l’Equipe Campania (fischio d’inizio alle ore 17.30), il 30 luglio con la compagine locale del Montella (alle 17.30), il 4 agosto si svolgerà invece un test a ranghi misti (alle 9.30).

L’arrivo dei corallini nella sede del ritiro irpino sarà scandito da una presentazione ufficiale in programma presso la Sala Consiliare del Comune di Montella. Parteciperanno i sindaci di Montella e Torre del Greco, il presidente corallino Colantonio e mister Caneo.