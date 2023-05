Turris, respinto il ricorso della Viterbese: adesso la salvezza è blindata

L’ultima parola l’ha pronunciata il Collegio di Garanzia del Coni, che ha respinto il ricorso della Viterbese e – di fatto – cristallizzato la classifica del girone C di serie C. Una pronuncia che vuol dire salvezza (stavolta certa e intangibile) per Turris e Monterosi, quest’oggi entrambi alla finestra. Un’attesa dal sapore decisamente diverso, comunque, per corallini e laziali: poco più di una formalità per il club di Colantonio, che avrebbe potuto trovarsi clamorosamente coinvolto nei playout solo in caso di doppio accoglimento dei ricorsi non solo della Viterbese ma anche del Monterosi (che a questo punto, dopo il rigetto incassato la scorsa settimana da parte della Corte Federale di Appello, non ha più alcun interesse a ricorrere al Collegio di Garanzia del Coni).

Nei giorni scorsi la Viterbese aveva – a più riprese – palesato un certo ottimismo rispetto alla possibilità di un accoglimento anche solo parziale del ricorso: sarebbe infatti bastata la restituzione anche di un solo punto per ridurre il gap dal Monterosi entro gli 8 punti, con conseguente via libera al relativo playout: certo, si sarebbe innescato a quel punto un ulteriore giudizio ad istanza proprio del Monterosi, sempre innanzi al Collegio di Garanzia.

Ed invece l’intricata vicenda giudiziaria si chiude qui, con la decisione del Collegio di Garanzia che conferma il -2 alla Viterbese.