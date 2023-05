Turris, confermato il -2 al Monterosi: «Un’altra importante vittoria»

Respinto il primo dei due ricorsi che – seppur formalmente – tengono ancora in sospeso il discorso salvezza. La Corte Federale d’Appello ha – infatti – confermato in giornata il -2 in classifica al Monterosi, respingendo il ricorso con cui il club laziale aveva impugnato la penalizzazione inflitta dal Tribunale Federale. Esulta la Turris, molto più che spettatrice interessata. Il club corallino – rappresentato anche in questa circostanza dall’avvocato Eduardo Chiacchio – è infatti intervenuto nel procedimento promosso dal Monterosi, ottenendo un successo che va a cementare l'ottimismo in chiave salvezza.

Resta dunque inalterata la classifica maturata nel corso della regular season che, in virtù delle penalizzazioni inflitte a Viterbese e Monterosi, vede i corallini salvi a quota 43. Salvo anche il Monterosi, forte del +9 sulla Viterbese, che giocherà però la sua partita mercoledì prossimo (10 maggio), quando discuterà il proprio ricorso innanzi al Collegio di Garanzia del Coni. Un eventuale accoglimento (con annullamento della penalizzazione di due punti), metterebbe nei guai proprio il Monterosi, che vedrebbe ridotto il margine di vantaggio a sette punti, trovandosi quindi costretto a disputare il playout proprio con la Viterbese. La partita nelle aule della giustizia sportiva è dunque destinata a protrarsi con un probabile ricorso del Monterosi – peraltro già preannunciato, seppur a scopo cautelativo – innanzi al Collegio di Garanzia del Coni.

Il comunicato della Turris – Esulta per il successo in aula di giustizia la Turris, che ha intanto disposto il “rompete le righe” con effetto immediato: «Assistito dagli avvocati Eduardo Chiacchio e Filippo Pandolfi, il club corallini si è costituito in giudizio chiedendo ed ottenendo il rigetto de reclamo della società laziale. Quindi, per effetto della sentenza, la Turris acquisisce definitivamente il diritto a partecipare al campionato di serie C nella prossima stagione sportiva. Da domani saranno interrotti gli allenamenti ed i calciatori potranno raggiungere le proprie residenze».

L’intervento dell’avvocato Chiacchio – «Un’altra vittoria legale con e per la Turris. Giusto così. Fa enormemente piacere per il presidente Colantonio, che ha attuato una gestione virtuosa del proprio club e – con la vittoria di oggi – mantenuto l’ennesimo impegno assunto nei confronti della piazza corallina».