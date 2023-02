Turris, striscione al Liguori per Colantonio: «Salvezza priorità assoluta»

La scorsa settimana, in risposta alla ferma contestazione reiterata anche a Catanzaro, Antonio Colantonio aveva preannunciato il proprio disimpegno dalla Turris al termine della stagione, fissando – però – nell’immediato tassative priorità («La mia parte continuerò a farla fino all’ultimo secondo di questa avventura. Non mi tirerò indietro. Mettiamo dunque da parte le tensioni, la rabbia e quanto altro per un’annata finora deludente. L’obiettivo comune si chiama salvezza»).

Una reazione che ha – a sua volta – innescato un’altra presa di posizione, quella di un gruppo di tifosi che – nel corso dell’ultima gara interna contro il Monterosi – ha esposto uno striscione con un inequivocabile invito allo stesso Colantonio («Non mollare mai»).

Puntuale è arrivata la risposta del presidente corallino: «Vorrei ringraziare di vero cuore coloro che hanno avuto l’idea di scrivermi questo messaggio in maniera così diretta. Tuttavia, al di là di questo, la cosa più importante in questo momento è che tutta la nostra tifoseria si compatti per guidare la Turris verso la salvezza». Quindi il nuovo invito alla piazza: «La priorità comune deve essere questa, a prescindere da quello che potrà accadere a fine stagione. Mantenere la categoria è un obiettivo, un obbligo a cui nessuno di noi può sottrarsi. Come ho avuto modo di ribadire più volte, daremo tutto quello che abbiamo per portare la nave in porto».