Anche senza Taurino l'Avellino non va: la Viterbese vince 2-0

La musica non cambia. Nonostante l'esonero di mister Taurino (in panchina per la gara odierna l'ex bomber Raffaele Biancolino) dopo il pareggio di domenica scorsa in casa contro l'Audace Cerignola, per l'Avellino non c'è stata la scossa tanto attesa. Niente cambio di passo. Anzi, per i lupi è notte fonda. Sul campo della Viterbese i biancoverdi non hanno dimostrato nè gioco, nè carattere. I padroni di casa, che stanno attraversando un momento positivo, hanno superato in scioltezza l'Avellino. Con un gol per tempo la Viterbese ha conquistato il bottino pieno. Al 23esimo va in rete Volpicelli. Nella ripresa al 28esimo raddoppia Polidori. I lupi non sono stati mai vicini al gol. Ci hanno provato in qualche occasione, senza successo e senza impensierire gli avversari. Qualcosa va fatto per invertire la rotta. Ora sono cinque le sconfitte in campionato.

VITERBESE-AVELLINO 2-0

MARCATORI: 23' pt Volpicelli (V), 28' st Polidori (V).

VITERBESE (3-5-2): Fumagalli; Semenzato, Monteagudo, Ricci; Nesta, Megelaitis, Andreis (13' st D'Uffizi), Mungo (40' st Di Cairano), Rodio (35' st Marenco); Volpicelli, Marotta (13' st Polidori). A disp.: Bisogno, Chicarella, Manarelli, Sorrini, Vespa, Aromatario, Mbaye, Simonelli. All.: Levacovich.

AVELLINO (3-5-2): Marcone; Illanes, Aya, Auriletto (1' st Micovschi); Rizzo, Dall'Oglio (40' st Garetto), Matera (1' st Russo), Casarini, Tito; Murano (34' st Ceccarelli), Trotta (26' st Gambale). A disp.: Pane, Moretti, Ricciardi, Maisto. All.: Biancolino.

ARBITRO: Sig. Antonino Costanza della sezione di Agrigento.