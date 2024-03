Altamura-Santa Maria Cilento: 1-0 a segno nella ripresa Saraniti

Nel testa-coda tra la capolista Altamura e il fanalino Santa Maria Cilento, il pronostico viene rispettato a favore dei primi della classe, che però, hanno dovuto soffrire più del previsto per avere la meglio del team giallorosso di Castellabate, che anche in terra murgiana al cospetto della corazzata avviata alla promozione in serie C ha mostrato i denti e provato a far paura ai padroni di casa.

Soprattuto nella prima frazione gli uomini di Esposito, il quale ha schierato il 3-4-3, stesso modulo proposto da Giacomarro per l'Altamura, hanno creato alcune occasioni pericolose in particlare con Catalano al 21' palla sull'esterno e al 25' con Maiese tiro debole.

L'Altamura di certo non è stata a guardare e soprattutto nel finale di tempo ha messo alle corde l'estremo Cannizzaro, il quale al 41' ha mandato in angolo uno spunto di Loiodice, e sullo stesso attaccante al 44' compie un duplice intervento che manda la squadre al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa dopo un buon avvio dei cilentani con tre buone occasioni, ai padroni di casa servono 6 minuti per sbloccare il match: Saraniti, beffa la difesa giallorossa e batte Cannizzaro. Una rete che risulterà decisiva, infatti, il risultato nonostante i generosi tentativi del Santa Maria non muterà e l'Altamura può mettere un altro tassello verso il salto in C, mentre per la squadra di Castellabate arriva un'altra sconfitta che rende sempre più difficile la risalita per evitare la retrocessione diretta. Giovedì il Santa Maria Cilento ospiterà al Carrano il Casarano.