Angri, al Novi arriva la Casertana: Sanchez vuole «una gara intensa»

Con un Achille Aracri in più in prima linea, l'Angri si appresta a ospitare la corazzata Casertana al Pasquale Novi. I falchetti, che nelle ultime ore di calciomercato hanno puntellato l'organico con Antonio Atteo e Stefano Manzo, stanno provando a recuperare il gap accumulato dalle prime della classe.

Di fronte però troveranno un Angri che non ha la benché minima intenzione di recitare il ruolo di vittima sacrificale. D'altra parte è molto contenuto lo scarto in classifica tra le due squadre. E proprio relativamente ai punti, il tecnico grigiorosso Luigi Sanchez sottolinea che, durante la sua gestione, «nelle ultime otto partite abbiamo collezionato sedici punti, gli stessi del Sorrento e uno in meno della Lupa Frascati».

Una svolta tecnica che ha permesso ai doriani di poter coltivare ambizioni di playoff. «Domani ospiteremo la squadra che - afferma Sanchez - considero la più forte di questo girone insieme alla Paganese. Sappiamo di non poter sbagliare nemmeno una virgola perché la Casertana ha i mezzi per punirti al primo errore. C'è quidi bisogno di una gara tosta, rapida e intensa da parte nostra. Loro hanno sempre collezionato numerose palle-gol e credo che verranno qua con tanta umiltà e tanta voglia di vincere. Di fronte però troveranno un Angri che ha voglia di correre e di dare tutto in campo».