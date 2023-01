Angri-Paganese 1-1, pari il derby in esilio: di Barone e Cusumano i gol

Termina col punteggio di 1-1 il derby in esilio tra Angri e Paganese. Al Morra di Vallo della Lucania va in scena una partita giocata sul alti toni agonistici, durante la quale non c'è molto da segnalare quanto a occasioni pericolose. A passare in vantaggio sono i grigiorossi, sulla cui panca esordisce il nuovo tecnico Carmelo Condemi.

Al minuto 44' del primo tempo Barone è bravo a liberarsi nell'area azzurrostellata, capitalizzando un cross di Aracri. Tuttavia, l'autore del gol trova subito il tempo per smorzare la gioia del gol facendosi espellere per un colpo proibito rifilato a Capone lontano dall'azione.

In superiorità numerica la Paganese prova ad alzare il baricentro nella ripresa, ma nei primi minuti c'è solo un colpo di testa di Maggio fuori misura. La nuova versione dell'Angri targata Condemi si fa apprezzare per solidità difensiva e regge all'urto degli attacchi liguorini oltre la mezz'ora. Dai e dai, però, la squadra di Giampà trova il pareggio con due tra gli atleti subentrati nella ripresa. Cusumano al 35' fa secco Bellarosa su traversone di Semonella, restituendo ulteriore verve agli ospiti.

Il forcing finale della Paganese potrebbe portare al sorpasso nelle ultimissime battute, ma prima il palo dice di no al colpo di testa di De Felice, poi Dioh fallisce incredibilmente il tap-in da posizione favorevolissima. Il pari è un bicchiere mezzo pieno per gli azzurrostellati, che rosicchiano comunque un punto al Sorrento, secondo della classe, sconfitto in casa dall'Aprilia. Per l'Angri arriva il secondo pareggio di fila ma in zona retrocessione c'è una gran bagarre, alla quale ora partecipa attivamente anche il Nola, rivitalizzato dal blitz odierno a Portici.