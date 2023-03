Angri-Pomezia 1-1: doriani spreconi beffati sull'unica palla-gol ospite

Beffa casalinga per l'Angri, che si fa fermare sul pareggio dal fanalino di coda Pomezia. In vantaggio nei primissimi minuti, i grigiorossi non riescono a sfruttare a dovere diverse palle-gol, finendo poi per subire la beffa alla mezz'ora del secondo tempo dai laziali, che in pratica capitalizzano l'unico tiro nello specchio della porta.

Pronti-via e i doriani passano in vantaggio con Varsi che di testa realizza sugli sviluppi di un angolo. Il Pomezia non riesce a costruire azioni pericolose, ma i padroni di casa non mettono la giusta incisività per provare a chiudere i conti già nella prima frazione.

Deboli o mal calibrate le conclusioni dei vari Visconti, Barone, Varsi e Fiore che lasciano dunque il punteggio sull’1-0 all’intervallo. Nella ripresa gli ospiti cercano di metter fuori la testa, ma è l’Angri che ha ancora ottime chance per il raddoppio.

Prima con Manzo, fermato dall’estremo ospite con un bel riflesso tra una selva di gambe. Poi con l'incredibile azione sciupata di Aracri, che su cross perfetto di Acosta “schiaccia” il pallone anziché indirizzarlo in rete, concedendo alla difesa laziale di scampare ancora una volta il pericolo. Alla mezz’ora la doccia gelata per i grigiorossi: su cross dalla trequarti di Lahrach il pallone giunge sul fronte opposto a Cabellud, che accomoda a centro area l’assist per il pareggio di Massella.

Nel finale il forcing dei ragazzi di Condemi non produce gli effetti sperati. Termina 1-1 ed è un bicchiere mezzo vuoto per l'Angri, che resta invece impelagato nella lotta per non retrocedere, in un nugolo di ben otto squadre racchiuse in soli quattro punti.