Santa Maria-Castrovillari 2-2, i cilentani vengono rimontati due volte

Per il Santa Maria Cilento finora il terreno amico del Carrano aveva portato sempre bene e nelle ultime uscite i giallorossi erano riusciti sempre a incamerare i tre punti avendo un cammino opposto a quello fatto registrare in trasferta dove Campanella e soci, non riescono a trovare punti.

E contro il Castrovillari la gara sembrava mettersi per il verso giusto quando al minuto 13 il solito bomber Tandara, dopo una bella sgroppata di De Marco, è stato il più lesto in mischia a battere a rete e dare il vantaggio ai giallorossi.

Trascorrono solo 6' e i calabresi con Dorato, a porta sguarnita per un contatto che ha messo fuori causa il portiere Cannizzaro, ma giudicato regolare dal direttore di gara, trovano la rete dell'1-1. Passano soli 3' e il Santa Maria si riporta in vantaggio: questa volta Tandara, si trasforma in uomo assist e serve Ielo, che con freddezza segna il 2-1 e il primo tempo si chiude con questo punteggio.

Nella ripresa dopo 120 secondi i cilentani restano in dieci per l'espulsione di Diop che rimedia la seconda ammonizione e al 9' il Castrovillari trova la rete del pareggio: Dibari, con un preciso tiro al volo di sinistro batte Cannizzaro e firma la rete del definitivo pareggio. Per il Santa Maria Cilento un punto che la fa salire a 35 e domenica ancora un turno interno al Carrano di Castellabate arriva il Trapani.