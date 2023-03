Bitonto-Cavese 1-2, blitz al 95': gli aquilotti consolidano il primato

Mai smettere di crederci. Il motto di una Cavese che espugna in extremis il campo del Bitonto, riuscendo a completare la rimonta negli ultimi 10 minuti di gara. Punteggio finale di 2-1 per la squadra di mister Troise, con Foggia e Gagliardi che ribaltano il vantaggio bitontino realizzato da Figliolia poco dopo la mezz'ora del primo tempo.

Che non sarebbe stata una passeggiata era cosa ben nota, così come confermato dallo stesso Troise nella consueta conferenza stampa della vigilia. Un Bitonto a mente libera, senza assilli di classifica, ha provato a tenere testa alla capolista con tutte le sue forze. Trovando anche l'aiuto della bendata al 3' sulla velenosa punizione di Aliperta che si stampa sulla traversa.

Figliolia è bravo di testa a realizzare il gol del parziale 1-0 i padroni di casa ci mettono l'anima per contenere la reazione dei metelliani. La svolta decisiva poco dopo la mezz'ora della ripresa. Riefolo va fuori per doppia ammonizione, incrementando le già abbondanti proteste dei pugliesi per precedenti decisioni del direttore di gara.

Al 39' Foggia si libera al limite e disegna un “giro” chirurgico che si insacca sul palo lontano. In pieno recupero Gagliardi prima colpisce un legno direttamente da calcio d'angolo, poi trova lo spunto vincente raccogliendo la respinta di Petrarca su primo tentativo di Tumminelli. Termina dunque 2-1 in favore dei metelliani, che mantengono un +4 sul secondo posto ora occupato dal solo Nardò, che oggi s'è scrollato di dosso la compagnia del Barletta, fermato sul pari in trasferta dall'Afragolese.