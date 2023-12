Angri, scontro diretto col Gallipoli: Di Costanzo ritrova Tall in avanti

Importante sfida salvezza casalinga per l'Angri, che domani pomeriggio ospiterà al Novi il Gallipoli, fanalino di coda del girone H di Serie D. Tra i grigiorossi ha recuperato l'attaccante Tall, mentre restano in dubbio il portiere Palladino e l'attaccante Caccavallo.

Pur con un discreto gap in classifica, mister Di Costanzo non esita a definire la gara di domani come uno scontro diretto. «Abbiamo voglia di reagire dopo una sconfitta - ha spiegato l'allenatore dell'Angri -, ma vogliamo anche ritrovare la fiducia emersa con le due precedenti vittorie consecutive. È uno scontro diretto ma il nostro obiettivo è quello di non perdere le certezze che stiamo cercando di acquisire. Ci sono due partite ravvicinate che ci danno l’opportunità di fare punti e avvicinarci al nostro obiettivo stagionale».

Il tecnico grigiorosso tiene alta l'attenzione per evitare di sottovalutare l'avversario. «Sarà una gara in cui non dovremo dare nulla per scontato e non dovremo guardare assolutamente la classifica. Il Gallipoli venderà cara la pelle, anche in virtù delle tante operazioni di calciomercato delle ultime settimane.

Hanno ingaggiato ben sette calciatori e verranno qui per fare punti».