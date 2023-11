Angri, la nota del club dopo la figuraccia: «Pronti a chiarire quanto accaduto»

Il forfait in Coppa Italia a Trapani ha mandato su tutte le furie i tifosi dell'Angri, che hanno riservato feroci critiche all'operato della società guidata da Raffaele Niutta. Una figuraccia non da poco quella della squadra grigiorossa, che ha disertato la trasferta siciliana lasciando di sasso i temerari supporters che, incuranti del giorno infrasettimanale e della lunghezza del viaggio, hanno comunque deciso di essere presenti a sostenere la squadra.

I supporters doriani ne fanno una questione di rispetto: «È impensabile - si legge in un manifesto pubblicato dalla tifoseria organizzata - che non ci sia stato modo e tempo per organizzare la trasferta.

Si sarebbe dovuto partire comunque; noi saremmo stati fieri anche se avessimo perso senza toccare palla, perché coscienti della situazione e dei sacrifici fatti. Invece avete fatto una figura di infimo livello, frutto di disorganizzazione e menereghisimo verso un'intera tifoseria. Ora avete complicato le cose con le vostre mani e avete commesso un passo falso enorme che non perdoneremo. Da domani potete fare le vostre valigie e prendere quel poco che vi appartiene in questa città e andare via».

Parole durissime da parte della tifoseria, alle quali la società ha risposto con un comunicato diffuso nel pomeriggio. «Il nostro operato in questi mesi è sempre stato improntato per la valorizzazione del calcio nella città di Angri attraverso investimenti economici e professionali. Il tutto nel rispetto di una piazza gloriosa del calcio campano, delle istituzioni e di tutti quei tifosi che non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno. Come sempre abbiamo fatto, ci prendiamo tutte le responsabilità di ciò che accade sotto la nostra gestione nel bene e nel male. Ciò nonostante, ci sentiamo di sottolineare che siamo rammaricati per quanto accaduto nelle ultime ore, in circostanze uniche irripetibili e non prevedibili».

Dunque, la dirigenza dell'Angri evidenzia ancora una volta la straordinarietà degli eventi che hanno portato al forfait. Ma pur confermando l'intenzione di mantenere i propri impegni, anche con ulteriori investimenti, i soci grigiorossi si sono anche detti «disponibili a metterci da parte ove mai non ci consideraste meritevoli di rappresentare la Us Angri 1927. Siamo disponibili ad un confronto in tempi brevissimi, per chiarire nei particolari quanto accaduto. Noi non siamo angresi, ma stiamo imparando ad amare la vostra bella città».