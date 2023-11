San Marzano, restyling dello stadio: cambia il progetto, si riparte a gennaio

Si fermano provvisoriamente i lavori di riqualificazione dello stadio Comunale di San Marzano sul Sarno. Il progetto originario ha subito infatti una modifica relativa alle tribune dell'impianto, tale da far rinviare la riapertura del cantiere a gennaio 2024.

L'opera è completamente finanziata dal San Marzano Calcio del presidente Felice Romano, che dallo scorso mese di giugno detiene la completa gestione dell'impianto. Il club presentò una proposta di riqualificazione e valorizzazione dello stadio, approvata dal consiglio comunale dopo un lunghissimo iter burocratico.

Il 9 luglio, con la cerimonia di posa della prima pietra, sono partiti i lavori di ammodernamento dell'impianto sito in Prima Traversa via Gramsci. Prevista l'installazione di un manto di gioco in erba sintetica, l'allargamento delle misure del rettangolo di gioco, l'ampliamento della palazzina spogliatoi e soprattutto la creazione di nuove tribune.

Lo stop ai lavori riguarda proprio una variante sulla parte relativa alle tribune.

Il progetto originario prevedeva l'installazione di spalti in acciaio, ma per volontà del presidente Romano si provvederà all'edificazione di gradinate prefabbricate in cemento. «Questa modifica - ha spiegato il massimo dirigente blaugrana - punta a migliorare ulteriormente il progetto così da poter regalare al San Marzano e ai suoi tifosi la “casa” che meritano».

Lo stop provvisorio non allungherà di molto i tempi di consegna del rinnovato stadio, che dovrebbe riaprire a giugno del nuovo anno. Da quella data scatterà poi l'iter completo per l'omologazione e le certificazioni sportive utili alla disputa di gare ufficiali.