Angri, scelto il nuovo allenatore: Condemi per la scalata salvezza

Carmelo Condemi vince il ballottaggio con Severo De Felice ed è il nuovo allenatore dell'Angri. Dopo una settimana dalle dimissioni di Luigi Sanchez, dunque, la società grigiorossa ha trovato la guida tecnica cui sarà affidato il compito di risollevare la classifica della squadra nel girone G di Serie D.

Il trainer calabrese è reduce da due salvezze di fila ottenute sulle panchine di Nola e Portici. In carriera ha anche allenato Sarnese, Sersale, Battipagliese, Agropoli, Sapri, Potenza e Melfi. Il nuovo allenatore dei doriani s'è detto entuasiasta per il suo ritorno in pista.

«Ci attende un lavoro duro - ha sottolineato Condemi - ma questo non ci spaventa e dobbiamo fare di tutto per riconfermare questa categoria. Alla piazza dico di starci vicino perché le società si cambiano, gli allenatori e i calciatori si cambiano, ma la squadra e la maglia restano. Chiedo di aiutarci in questo particolare momento di difficoltà. Prometto tanto lavoro e tanto sacrificio per raggiungere la salvezza finale».