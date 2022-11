Sorrento, la sconfitta sul campo del Sarrabus (3-1) chiude la striscia vincente

Sardegna amara per il Sorrento, sconfitto sul campo del Sarrabus per 1-3. Si ferma così a dieci risultati consecutivi la striscia vincente inanellata con un prestigioso itinerario caratterizzato da otto vittorie e due pareggi.

Un risultato che penalizza oltre i propri demeriti la squadra rossonera, in vantaggio con La Monica, dopo appena 4’, sugli sviluppi di una azione personale di Scala. Il Sorrento sfiora due volte il raddoppio poco dopo la mezzora con Petito al 31’ e al 34’. Nella fase di maggiore pressione del Sorrento, il Sarrabus pareggia al 36’ con Nurchi che chiude un rapido contropiede orchestrato da Piroddi che sorprende la difesa rossonera.

Nella ripresa il Sorrento spreca ben tre opportunità di risportarsi in vantaggio con Gaetani (13’) che conclude alto, poi un palo di Petito (15’) e ancora con Gaetani (18’) fermato da una prodezza del portiere sardo. Il Sarrabus passa in vantaggio al 20’ con una rapida ripartenza: Nurchi, appena entro l’area del Sorrento, serve il neoentrato Mancosu che indovina il diagonale giusto per battere Del Sorbo. Sui titoli di coda, al 41’ Petito con un cross dalla destra, serve Gaetani all'altezza del secondo palo, ma l’attaccante rossonero non indovina la conclusione di testa nello specchio della porta sarda. Al 44’ il Sorrento perde una palla sulla trequarti, Manca arriva al limite dell'area e libera un sinistro chirurgico che s'insacca nell'angolino basso alla sinistra di Del Sorbo.

Nessun dramma, se si considera il brillante cammino del Sorrento, che conserva la leadership del girone con 26 punti, ma la Lupa Frascati si porta a tre lunghezze di distacco. E domenica al campo Italia, derby di antiche tradizioni con la Casertana.