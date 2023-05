Casertana-Palmese 2-1, decide il gol di Liurni nel recupero

Un gol di Liurni in pieno recupero regala alla Casertana la vittoria sulla Palmese ed il terzo posto in classifica che le consentirà di giocare al Pinto, contro l'Arzachena, il primo turno dei playoff.

Mister Cangelosi in vista del post season lascia in panchina Sabatino, diffidato, ridisegna la difesa e cambia modulo. Cinque in linea con Vacca e Sena che si alternano a dar man forte alla mediana. Partono meglio i padroni di casa che però trovano solo conclusioni da fuori area. Più concreta la Palmese che alla prima occasione va in vantaggio: cross dalla destra e Fusco, solo nell'area piccola, deposita in rete di testa (23’). Il cambio modulo non aiuta la Casertana: la squadra è confusa e allora si affida alle iniziative dei singoli. Bollino penetra in area in doppio dribbling e viene atterrato: calcio di rigore che lo stesso palermitano realizza al 38’.

Nella ripresa le due squadre vano avanti per forza di inerzia. Palmese più pericolosa ed organizzata: Fusco, De Lucia e Puntoriere sfiorano la rete. La Casertana manda in campo Turchetta e Liurni e cerca di sfruttare meglio le fasce. Ed alla fine, al 3’ di recupero, trova la rete: cross da sinistra di Cugnata che trova Liurni pronto alla deviazione vincente di testa. L'attaccante va a festeggiare dai tifosi nei distinti dove ci sono anche i suoi concittadini ternani, gemellati con i rossoblù. Finisce così la stagione regolare. Ora la Casertana deve alimentare il sogno ripescaggio. Domenica contro l'Arzachena basta un pari per passare alla finale.