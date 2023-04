Cavese-Francavilla 4-1: testa al big match di Casarano

Monologo biancoblu al Simonetta Lamberti e sesta vittoria consecutiva. La Cavese strapazza il Francavilla e prosegue nella marcia in vetta alla classifica del girone H di Serie D. Il match termina col punteggio di 4-1 che sta pure stretto agli aquilotti per la mole di occasioni non sfruttate.

I ragazzi di Troise chiudono infatti l'incontro con un palo colpito nel primo tempo, un calcio di rigore fallito nella ripresa e diverse conclusioni verso la porta sinnica finite fuori bersaglio. Gagliardi, divenuto ormai una sentenza per le difese avversarie, apre il taccuino dei marcatori seguito da Bubas. La rete della bandiera di Nolè è solo un piccolo incidente di percorso, perché la Cavese macina gioco e palle-gol.

Dopo il rigore fallito all'alba della seconda frazione, Banegas si fa perdonare con una doppietta nel finale che fissa il punteggio sul 4-1 definitivo. Le inseguitrici non mollano e il cammino è comunque ancora lungo. La vittoria odierna va rapidamente archiviata per concentrarsi sull'impegnativo match che il calendario propone per il prossimo turno.

Cavese in trasferta contro un Casarano dal dente avvelenato dopo il ko contro il Nardò. La formazione rossoblu è una delle più grandi delusioni del girone H, visto l'organico allestito e i numeri collezionati finora in campionato.