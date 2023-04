Gravina-Cavese 1-5 e la capolista se ne va

Una prova di forza per confermare con pieno merito il primato nel girone H di Serie D. Alla Cavese basta un tempo per chiudere la pratica Gravina, completando l'opera nella seconda frazione e chiudendo con un perentorio 1-5 che non ammette repliche.

Banegas, Gagliardi e Foggia portano la Cavese sullo 0-3 all'intervallo, dopo un primo tempo in cui gli aquilotti hanno impedito al Gravina di rendersi pericoloso. Nella ripresa, dopo una chance sprecata da Zappacosta, i ragazzi di Troise mettono in ghiaccio i tre punti trovando lo 0-4 con Magri.

E a poco vale il gol della bandiera dei padroni di casa, realizzato da Goretta su rigore concesso per fallo di mano di Altobello. Bastano infatti sei minuti ai metelliani per ristabilire le distanze, ancora dal dischetto con Bubas che trasforma un rigore concesso per fallo di Mascolo sullo stesso centravanti.

Colombo e Mascolo strappano applausi nel prosieguo di un match che non cambia nel punteggio. La Cavese infila la quinta vittoria consecutiva, mantenendo a debita distanza le inseguitrici in classifica.